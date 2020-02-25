أوليفيا كولبو تخطف الأنظار بتصاميم مميَّزة في "ميلانو"

استطاعت الجميلة أوليفيا كولبو أن تكون محط أنظار الجميع خلال تألقها في أسبوع الموضة في ميلانو بأجمل صيحات الموضة العصرية والجريئة التي لفتت أنظارنا خلال حضورها العديد من عروض أزياء خريف وشتاء 2020-2021. ونرصد لك أجدد إطلالات الجميلة أوليفيا كولبو بتصاميم لافتة، فاختاري أي إطلالة أعجبتك أكثر.

دمجت أوليفيا كولبو بين الأقمشة المتعددة في إطلالاتها، فسحرتنا باختيارها في شوارع ميلانو صيحة البنطال ذات الخصر العالي المصنوع من المخمل الأسود ونسّقته مع التوب النيلية الجريئة بقماشها الحريري اللماع وقصة الأكمام الضخمة التي أتت بطبقات متعددة وطويلة مع الياقة العالية. وفي إطلالة أخرى لها، أتت اختيارتها جريئة مع البلايزر الجلدية السوداء التي ارتدتها على شكل فستان جريء مكشوف من الإمام بجرأة تامة.

ومن الإطلالات التي أعجبتنا للجميلة أوليفيا كولبو خلال حضورها عرض Tod's في ميلانو، اختيارها اللون البني الفاتح مع البنطلون الجلدي المنقط بطريقة متناسسقة مع القميص، ولم تتخلّ عن المعطف الجلدي الطويل المنسدل على الأكتاف بأسلوب فاخر، وأعجبتنا إطلالتها خلال الحفل الذي أقيم بعد عرض Alberta Ferretti واختارت الفستان الأسود القصير مع تفاصيل الريش المنسدل من الأسفل بأناقة عصرية وجريئة.

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