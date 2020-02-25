أيدت ثورة يوليو رغم أنها يهودية.. من هي الفنانة نجمة إبراهيم في ذكرى ميلادها؟

عرفت بأدوار الشر، فملامح وجهها الجادة وحركات عينيها الجريئة أهلاها لأن تستحوذ على تلك الأدوار، حتى إن الفنانة نجمة إبراهيم اشتهرت بجملة "الولية عضت إيدي وأنا بخنقها.. تقولش عدوتها" والتي تعد من أشهر جمل الشر في ذاكرة السينما المصرية والتي قالتها خلال دورها في فيلم "ريا وسكينة".

واليوم في عيد ميلاد "نجمة" تستعرض "هُن" أبرز المعلومات عنها في التقرير التالي.

"نجمة" التي ولدت عام 1914 اشتهرت بين الجمهور بعدد من جمل الشر والتي وصل عددها إلى 18 جملة ومنها "محدش بياكلها بالساهل"، و"حتى أنت يا أعرج بتحب".

أيدت قيام ثورة يوليو ورفضت مغادرة مصر إلى إسرائيل وأوصت أن تدفن في تراب مصر رغم أصولها اليهودية.

لم يقتصر دورها الوطني على دعم ثورة يوليو، إلا أنها تبرعت بإيراد حفل افتتاح فرقتها المسرحية لتسليح الجيش المصري في الخمسينيات.

عام 1964 كرمتها الدولة ومنحتها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، كما منحها السادات وسام الاستحقاق، بالإضافة إلى معاش استثنائي تقديرًا لعطائها الفني ووطنيتها النادرة.

Advertisements

لم تكمل تعليمها بسبب انشغالها بالعمل في الفن وبدأت حياتها على مسرح الريحاني، وكانت في ذلك الوقت تغني وترقص وتلقي المونولوجات.

عملت صحفية في بداية الثلاثينيات بسبب قلة الإنتاج الذي تعرضت له السينما نتيجة لأزمة اقتصادية طاحنة، وفي تلك الأثناء نشأت علاقة عاطفية بينها وبين أحد العاملين هناك، وهو ما شجعها على اعتناق الإسلام كي تتزوجه، إلا أن الزواج لم يتم ولم يتأكد من حقيقة إسلامها.

كان انضمامها لفرقة بديعة مصابني وش الخير عليها، حيث تعرفت على زميل لها بالفرقة يدعى عبدالحميد حمدي، وكان الملقن بالفرقة الموسيقية، وتزوجته لكنهما انفصلا بعد 9 سنوات من الزواج.

تعرفت "نجمة" على زوجها الثاني والأخير عام 1944 وهو الممثل والملحن عباس يونس، وتزوجته في 28 مارس من العام.

"نجمة" عانت في أواخر حياتها من ضعف شديد للبصر كان سيؤدي إلى فقدانها البصر نهائيا، وتلقت علاجها إلا أن مرض الشلل هو ما دفعها للاعتزال لمدة 13 عاما حتى توفيت في هدوء.