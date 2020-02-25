بعد العثور على جثة رضيع.. علاقات محرمة تنتهي بموت الأطفال داخل صناديق القمامة

لم يتمكن من الانتظار حتى إتمام عقد الزواج وتكون النتيجة يفقد رضيع حياته بسبب علاقة محرمة بينه وبين خطيبته، حتى يتم العثور على جثة رضيع في صندوق قمامة وذلك بمنطقة البدرشين.

يرصد "هُن" في هذا التقرير علاقات محرمة راح ضحيتها الأطفال الرضع

فتاة 17 عامًا تقيم علاقة محرمة مع خطيبها

لغز حير الأجهزة الأمنية بعد العثور على جثة رضيع في صندوق القمامة بمنطقة البدرشين، ارتبطت الفتاة، البالغة 17 سنة، بخطيبها عاطفيا، وأثناء فترة الخطبة التي استمرت عام ونصف، وقعت بينهما علاقة جنسية، وبعدها جرى فسخ الخطبة.

لم تخبر الفتاة أحدا بحملها، وظلت ترتدى ملابس واسعة لإخفاء حملها حتى وضعت طفلها الذي توفي فور ولادته بساعة، واتصلت بخطيبها السابق الذى حضر وتخلصا من الجثة في القمامة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

العثور على جثة طفل حديث الولادة بالقمامة في ميت غمر

في شهر ديسمبر الماضي، عثر على جثة طفل رضيع ملقى بالقمامة ناحية قرية كفر سرنجا التابعة لدائرة المركز .

وبعد إجراء التحريات بمركز شرطة ميت غمر، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نادية.ر.ا"، 18 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة بذات القرية بعد تقنين الإجراءات وضبطها، وعقب مواجهتها اعترفت أنها كانت على علاقة عاطفية بشاب 24 عاما، سائق ومقيم بذات القرية وعقب ولادة الطفل تخلصت منه في مكان العثور عليه.

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تمكن ضباط مباحث مركز ميت غمر من كشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة وملقى بمقلب القمامة بناحية قرية كفر سرنجا التابعة لدائرة المركز.

علاقة محرمة بين أب وابنته تنتهى بوفاة رضيع 4 أشهر

في شهر سبتمبر أيضا تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بالعثور على جثة رضيع بدائرة القسم، يبلغ من العمر أربعة أشهر.

وتم التوصل من خلال تفريع كاميرات المراقبة أن عاملاً هو من قام بإلقاء جثته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط، "م. ر" 45 عامًا، عامل رخام بمنطقة "شق الثعبان".

اعترف بأنه على علاقة جنسية بابنته التي تبلغ من العمر 18 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوى العام، منذ فترة وأنه أنجب منها.

وتوفى الرضيع بسبب مرضي، ونظرا لعدم وجود شهادة ميلاد للرضيع قرر الأب التخلص من الجثة في إحدى المناطق بدائرة القسم.

وعلى الفور تم ضبط ابنته وأيدت ما جاء في اعترافات والدها، وتم تحرير محضر بالواقعة.