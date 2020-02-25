للمرة الأولى في السعودية.. ستديو نسائي لتحليل المباريات

في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، عرضت قناة سعودية برنامج رياضي نسائي لتحليل المباريات بعنوان "الكورة عندنا".
وبدأ البرنامج بالتزامن مع لقاء "الكلاسيكو" في السعودية بين فريقي الهلال والاتحاد، السبت الماضي، واستضاف البرنامج الرياضي المحللتين الرياضيتين نجود الزهراني ولمى العنزي، لتحليل المباراة التي انتهت بالفعل بفوز الهلال بهدف نظيف، وذلك عبر "قناة 24 سعودي العائلة" التي أعلنت عبر حسابه على "تويتر".
وتحدثت المحللة "الزهراني" عن أسباب خسارة الاتحاد، وقالت "العنزي" إن إلغاء هدف الاتحاد في اللقاء سبب حالة من الإحباط في الفريق.
يذكر أن الهلال يتصدر بطولة الدوري بـ44 نقطة متقدما على أقرب ملاحقيه فريق النصر بفارق 3 نقاط.
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