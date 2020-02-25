يؤدي لفقدان الذاكرة.. أسباب "التهاب الدماغ" وأعراضه

تقدر جمعية "التهاب الدماغ" البريطانية أنّ نحو 500 ألف شخص يصابون بالمرض كلّ عام في العالم، والذي يتسبب في فقدان الشخص لذاكرته ولكن يفقدها لعدد سنوات بعينها لا يتذكر ما حدث له بها، وفقًا لـ "بي بي سي عربية".

وتقدم "هُن" كل ما يخص المرض ومنها أعراضه وأسبابه وفقًا للموقع الطبي "مايو كلينيك".

أعراض التهاب الدماغ

الصداع

الحمى

ألم في العضلات أو المفاصل

الإرهاق أو الضعف

التشوش أو الهيجان أو الهذيان

النوبات

فقدان الإحساس أو شلل بعض مناطق الوجه أو الجسم

ضعف العضلات

مشكلات في الكلام أو السمع

فقدان الوعي

بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، يمكن أن تتضمن العلامات والأعراض:

انتفاخًا في البقع الرخوة (اليافوخ) من جمجمة الرضيع

الغثيان والقيء

تيبس الجسد

سوء التغذية أو عدم الاستيقاظ من أجل الطعام

التهيج

أسباب التهاب الدماغ

يعد السبب الدقيق الكامن وراء الإصابة بالتهاب الدماغ غير معروف ولكن عند معرفة السبب، يكون على الأغلب عدوى فيروسية ويمكن للعدوى البكتيرية أو حالات الالتهابات غير المعدية أن تتسبب أيضًا في التهاب الدماغ.

أنواع التهاب الدماغ

التهاب الدماغ الأولي

تحدث هذه الحالة عندما يصيب فيروس أو أي عامل آخر الدماغ مباشرةً، يمكن أن تتركز العدوى في منطقة واحدة أو تنتشر، قد تكون العدوى الأولية إعادة تنشيط الفيروس الذي كان غير نشط بعد مرض سابق.

التهاب الدماغ الثانوي

تحدث هذه الحالة نتيجة لرد فعل معيب في جهاز المناعة لعدوى في أماكن أخرى من الجسم، بدلاً من مهاجمة الخلايا التي تسبب العدوى فقط، فإن الجهاز المناعي يهاجم أيضًا الخلايا السليمة في الدماغ عن طريق الخطأ، يحدث التهاب الدماغ الثانوي، الذي يُعرف أيضًا باسم التهاب الدماغ التالي للعدوى، عادةً بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة الأولية.

الأسباب الفيروسية الشائعة للإصابة بالتهاب الدماغ

فيروس الهربس البسيط (HSV)

يمكن أن يسبب كل من فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، المرتبط بالإصابة بالقروح الباردة أو بثور الحمى التي تظهر حول الفم، و فيروس الهربس البسيط من النوع الثاني، المرتبط بالهربس التناسلي، التهاب الدماغ والتهاب الدماغ الناجم عن فيروس الهربس البسيط من النوع الأول نادر ولكنه قد يؤدي إلى تلف شديد في الدماغ أو الوفاة.

فيروسات الهربس الأخرى

تشمل فيروس ابشتاين بار، والذي عادة ما يسبب ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء المعدية، والفيروس النطاقي الحماقي، والذي عادة ما يسبب الجديري المائي والهربس النطاقي.

الفيروسات المعوية

تشمل هذه الفيروسات فيروس شلل الأطفال والفيروسات الكوكساكية، والتي عادة ما تسبب الإصابة بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والتهاب العين وألم البطن.

الفيروسات المنقولة بالبعوض

يمكن أن تسبب هذه الفيروسات عداوى مثل فيروس غرب النيل والتهاب الدماغ لاكروس والتهاب الدماغ سانت لويس والتهاب الدماغ الخيلي الغربي والخيلي الشرقي قد تظهر أعراض العدوى في غضون بضعة أيام إلى أسبوعين بعد التعرض للفيروسات المنقولة بالبعوض.

الفيروسات المنقولة بالقراد

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ينتقل فيروس بواسان بواسطة القراد ويسبب التهاب الدماغ في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، وتظهر الأعراض عادة بعد أسبوع من لدغة القراد المصاب.

فيروس داء الكلب

تسبب العدوى بفيروس داء الكلب، والذي عادة ما ينتقل عن طريق عضة حيوان مصاب، تقدمًا سريعًا لالتهاب الدماغ بمجرد بدء ظهور الأعراض، يعتبر داء الكلب سببًا نادرًا للإصابة بالتهاب الدماغ في الولايات المتحدة.

عدوى الأطفال

من المعروف أن عدوى الأطفال الشائعة، مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (الحميراء)، تعد من الأسباب الشائعة إلى حد ما للإصابة بالتهاب الدماغ الثانوي، هذه الأسباب نادرة الحدوث حاليًا في الولايات المتحدة بسبب توافر التطعيمات لهذه الأمراض.

عوامل الخطر

العمر

بعض أنواع التهاب الدماغ أكثر شيوعًا أو أكثر شدة في بعض المجموعات العمرية. وبشكل عام يكون الأطفال الصغار وكبار السن في خطر أكبر للإصابة بمعظم أنواع التهاب الدماغ الفيروسي.

ضعف جهاز المناعة

يعد الأشخاص، الذين يعانون فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)/مرض الإيدز (AIDS) أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة أو يعانون حالة أخرى تسبب ضعف الجهاز المناعي، لديهم معدل خطر مرتفع للإصابة بالتهاب الدماغ.

المناطق الجغرافية

تعد الأمراض المنقولة بالبعوض أو القراد أكثر شيوعًا في مناطق جغرافية محددة.

فصل العام

تميل الأمراض المنقولة بالبعوض أو القراد إلى الشيوع بشكل أكبر في فصل الصيف في العديد من المناطق بالولايات المتحدة.

مضاعفات التهاب الدماغ

عمرك

سبب العدوى

شدة المرض في مرحلته الأولية

الفترة ما بين ظهور المرض والعلاج

مضاعفات المرض الشديد

إرهاقًا مستمرًا

ضعف العضلات أو انعدام التناسق العضلي

تغييرات في الشخصية

مشاكل الذاكرة

الشلل

عيوبًا في السمع أو الإبصار

صعوبات في النطق والكلام

الوقاية من التهاب الدماغ

ممارسة نظافة جيدة

اغسل يديك بشكل متكرر وبعناية بالماء والصابون، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل الوجبات وبعدها.

لا تتشارك في استخدام أدواتك مع آخرين

لا تتشارك مع آخرين في استخدام أدوات المائدة وتناوُل المشروبات.

لقن أطفالك عادات جيدة

تأكد من مزاولتهم لممارسات النظافة الجيدة وتجنبهم لمشاركة أدواتهم مع آخرين في المنزل والمدرسة.

احصل على تطعيمات ضد الأمراض

داوم على تلقي أحدث التطعيمات أنت وأطفالك، قبل السفر، تحدث مع طبيبك حول التطعيمات الموصي بها لمختلف الوجهات.