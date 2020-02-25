يعتبر السجق من الأكلات التي يفضلها البعض بسبب مذاقه، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل سجق شرقي مشوي بالباربيكيو صوص، على طريقة الشيف شريف الحطيبى، مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة، على "سي بي سي سفرة". المكونات سجق شرقي. مايونيز. باربيكيو صوص. كاتشب. هوت صوص. عصير ليمون. Advertisements فلفل حار. مستردة. سكر بودرة. طريقة التحضير يخلط المايونيز والكاتشب والباربيكيو صوص وهوت وصوص. وعصير الليمون، الفلفل الحار والمستردة وقليل من السكر البودرة. تقلب جيدا ويحضر السندوتش ثم يقدم.

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