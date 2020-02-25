ورشة أسبوعيا أمام محل منظفات.. "بتعلم الستات تعمل صابون"

رغم أنه صاحب محل متخصّص فى بيع أدوات النظافة بأنواعها المختلفة، فإنه قرّر إقامة ورش عمل أمام محله لتعليم سيدات منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور كيفية صناعة منظفات غير ضارة، خاصة الصابون السائل، باعتباره أكثر المنظفات استخداماً، وذلك بالمجان، بواقع مرة كل أسبوع.

لافتة كتبها على باب محله فى صفط اللبن، جمع بها محمد محسن، صاحب محل منظفات، سيدات المنطقة الراغبات فى تعلم تصنيع الصابون: "كل أسبوع مش أقل من 6 أو 7 سيدات بعلمهم التركيبة الكاملة للصابون علشان يعملوها فى البيت، بدل ما يشتروها، وأنا كده كده كسبان مش خسران، لأن كل مواد التركيبة بيشتروها من عندي".

تنقسم الدورات بين نظري وعملي، حيث تشارك السيدات في صنع نموذج من الصابون: "من الحاجات المميزة لصناعة الصابون في البيت إن كل واحدة بتتحكم في سُمك الصابون، سواء خفيف أو تقيل، وكمان في لونه، والريحة اللي بتحبها، سواء كانت ليمون أو فل أو ياسمين".

منذ أكثر من 10 سنوات يعمل "محسن" في هذا المجال، ولا يبخل على غيره بأسرار الصناعة: "المحل بتاعي واسع، وفيه مكان بحط فيه ترابيزة وأخليهم يجربوا بنفسهم، ودى أوفر طريقة لأى ست، خصوصاً الأسرة اللي عددها كبير وبتغسل مواعين كتير"، وتصل تكلفة مكونات الصابون إلى 15 جنيهاً: "الكمية دي تعمل 5 زجاجات بلاستيك، سعة كل واحدة لتر، ودي كمية تكفي حوالي شهرين"، لافتاً إلى أنه يقدم هذه الدورات منذ شهرين تقريباً، ولاقت إقبال واستحسان كثير من السيدات.