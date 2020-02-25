لربات المنزل.. تمارين بسيطة يمكن ممارستها داخل المطبخ

المطبخ يعتبر أكثر الأماكن التي تقضي فيها ربة المنزل أوقاتها، حيث تمارس مهام منزلها، لكنها في الوقت ذاته يمكنها استغلال هذا الوقت لممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة التي تساعدها في خسارة الوزن.

وعرضت صحيفة "تايمز ناو نيوز"، بعض التمارين البسيطة التي تمارسها في المطبخ.

الجلوس على الجدار

من التمارين البسيطة أيضًا، ولا تحتاج لاستخدام معدات أو مساحة، ويقوي عضلات القلب والساقين.

ويمكن ممارسته بواسطة الاستناد على أحد الجدران مع محاكاة وضعية الجلوس على كرسي، ثم رفع إحدى الساقين للأعلى لتصل إلى مستوى الخصر، مع التبديل بين الساقين ومتابعة التمرين لمدة دقيقة أو دقيقتين.

القرفصاء

تمرين القرفصاء من التمارين البسيطة التي يمكن للمرأة ممارستها، فهي تعمل على تقوية عضلات الفخذين والظهر والساقين.

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ويمكن ممارسة التمرين من خلال الوقوف على القدمين ثم النزول بالجزء العلوي من الجسم مع ثني الركبتين إلى حين الوصول إلى وضعية تشبه الجلوس على الكرسي، ثم الوقوف من جديد وتكرار هذا التمرين عدة مرات.

تمرين التناوب

يمكن ممارسة هذا التمرين داخل المطبخ، ويساعد ذلك على حرق السعرات الحرارية وتقوية عدد كبير من العضلات.

قفي مع وضع يديك حول خصرك، وساقيك متباعدتين بمقدار عرض كتقيك، قربي إحدى ساقيك إلى الأمام مع ثني الركبة، والأخرى إلى الخلف بحيث تكون الساق موازية للأرض، ثم بدلي بين الساقين وكرري هذا التمرين لمدة دقيقة.

الوقوف على أصابع القدمين

يمكن لربة المنزل ممارسة هذا التمرين داخل المطبخ، وذلك من خلال الوقوف مع المباعدة بين الساقين، ورفع كعبي القدمين ورفع ثقل الجسم بالأصابع، ثم العودة إلى وضعية الوقوف الأساسية وتكرار التمرين عدة مرات.