"هل يقصد ياسمين عبدالعزيز؟".. أحمد العوضي يكشف مواصفات فتاة أحلامه

"هيكون في ارتباط بينك وبين ياسمين عبدالعزيز؟"، بهذا السؤال ألحت الإعلامية إيمان الحصري، على الفنان أحمد العوضي، للرد على نبأ ارتباطه بالفنانة، ليعلق متهربا: "أنا بتكلم في موضوع تاني دلوقتي، بتدخليني في حاجة تانية ليه؟".

اللقاء جدد التساؤلات حول علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضي، الذي تحدث عن فتاة أحلامه خلال اللقاء، وسط مقارنات بينها وبين الفنانة، والبحث عن أمنيات الأخيرة في شريك حياتها

مواصفات فتاة أحلام العوضي

وخلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري تحدث عن مواصفات فتاة أحلامه، موضحا:-

1- "بحب الملامح الشرقية العربية والبشرة الخمرية".

2- لا أميل إلى الجمال الأجنبي الممثل في الشعر الأشقر والعيون الملونة.

3- أتمنى الارتباط بـ"بنت بلد" تتسم بـ"الجدعنة" و"ست مصرية أصيلة".

4- خفيفة الدم.

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مواصفات فتى أحلام ياسمين

في أول لقاء تليفزيوني لها، عقب غياب 17 عاما، عن الظهور في البرامج، تحدثت "ياسمين" عن مواصفات فتى أحلامها، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة:-

1- "لازم أحب وأتحب".

2- "مش فارق معايا يكون غني أو شكله حلو".

3- "بحب ستايل أحمد زكي، مليش في العينين الخضراء والشعر الأصفر".

شائعات ارتباط ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شائعة الارتباط تلاحق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منذ نشرهما صورا تجمعهما في عيد ميلادها الـ40، في يناير الماضي، الذي شهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، عقب مشاركتها في مسلسل "لآخر نفس".

وسبق أن رفض "العوضي" توضيح مدى صحة شائعات ارتباطه بالفنانة، خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا: "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش".