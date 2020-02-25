إضراب في مدرسة الملك فهد.. وأولياء الأمور: نقلوا إدارة تعليمية جوه المجمع

"لم يحضر أحد" كان هذا هو الشعار الذي رفعه أولياء أمور طلبة مجمع مدارس الملك فهد، التابعة لإدارة غرب مدينة نصر، اعتراضًا على نقل الإدارة داخل المجمع، ورفض أولياء الأمور عودة أبنائهم حتى الرجوع عن هذا القرار.

أولياء الأمور يمنعون أولادهم من الذهاب إلى المدرسة

يقول عمرو محمد، ولي أمر طالبين بمرحلتي رياض الأطفال والصف الثالث الابتدائي، عن رفضه ذهاب نجليه إلى المدرسة: "لجأنا للإضراب بعد فشل كل المحاولات الرجوع عن قرار نقل إدارة غرب داخل المجمع، النهاردة تاني يوم للإضراب، الأولاد مش هتروح المدرسة لحد المشكلة دي ما تتحل" حسب حديثه لـ"هُن".

وتساءل عن كيفية نقل إدارة تعليمية إلى مجمع مدارس: "يعنى إيه إدارة تعليمية جوه المدرسة؟ القرار ده مفيش أي حد ممكن يوافق عليه".

وقالت أميرة سعيد، صاحبة فكرة الإضراب، وولية أمر طالبين بالمرحلة الابتدائية: "من شهر أولياء الأمور اتبلغوا إنه هيتم نقل الإدارة عندنا وتبقى جوه المدرسة"، مضيفة أنه جرى نقل مكاتب الموظفين إلى المجمع يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف: "الحمامات كمان هتبقى مشتركة بين الموظفين والطلبة، المدرسة دي ليها هيبة لازم تفضل موجودة".

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وأضافت دعاء رمضان، أن أولياء الأمور قدموا العديد من الشكاوى للجهات المختلفة منها إدارة غرب مدينة نصر: "هنفضل عاملين إضراب لحد المشكلة ما تتحل، ولحد دلوقتي مفيش أي رد على الإضراب، وأولادنا مش هينزلوا المدرسة".

استقالة مجلس الأمناء

وتقدم مجلس أمناء المدرسة باستقالة جماعية، وجرى تنظيم وقفة احتجاجية من أولياء الأمور أمام المدرسة أمس، اعتراضا على نقل إدارة غرب مدينة نصر التعليمية داخل المجمع.

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