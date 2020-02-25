طريقة عمل البطاطس المقلية من غير زيت

البطاطس المقلية من الأكلات الشهية التي يحبها الجميع، ولكن بها الكثير من السعرات الحرارية نظرا لقليها في الزيت، ولكن يمكن تحضيرها في البيت وتكون مقلية ولكن بدون زيت، وهو ما يجلعها صحية أكثر. المقادير ثمرة كبيرة من البطاطس. لتر ماء مغليّ. ملعقة كبيرة زيت الزيتون. ملعقة كبيرة زعتر. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة نشا. ملعقة صغيرة ملح. Advertisements طريقة التحضير طريقة التحضير تقطع ثمرة البطاطس قطع صغيرة أصابع. توضع في الماء المغلي لمدّة لا تقلّ عن دقيقتين. تصفى من الماء، وتترك مكشوفةً في الهواء لا تقلّ عن نصف ساعةٍ. تخلط مع زيت الزيتون والتوابل الأخرى. يضاف النشا والزعتر والملح والثوم البودر. توضع في صينيّة الفرن على نار متوسّطة لمدّة عشرين أو ثلاثين دقيقة. يفضّل أن تكون الصينيّة المستخدمة من النوع الذي لا تلتصق به المكوّنات.

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