من بينها "العلكة".. 6 طرق تساعدك في التخلص من إدمان المشروبات الغازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الاستهلاك المتكرّر للمشروبات الغازيّة المحلاة اصطناعيًا لا يتسبب في زيادة الوزن وتضرر الأسنان وظهور حب الشباب فحسب، لكن يرتبط بزيادة خطر الوفاة جراء أمراض الدورة الدموية، والإصابة بالأمراض المزمنة مقل السكري من النوع الثاني الخطير.

وقدّم موقع "Health Line" المعني بصحة الإنسان، مجموعة من الطرق التي تساعد في تخلصلك من إدمان المشروبات الغازية وهي:

- تناول المياه بكميات كبيرة

يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية عند الشعور بالعطش،لذلك في هذه الحالة يجب شرب كمية كثيرة من المياه، والانتظار عدة دقائق، ما يساعد على ترطيب الجسم وتجنب الحاجة إلى شرب الصودا.

- مضغ العلكة

يمكن اللجوء إلى مضغ المسكة عند الشعور برغبة في تناول المشروبات الغازية، كوسيلة للحد من ذلك، أو التفكير في عمل أي نشاط مفيد مثل الاستحمام أو المشي لعدة دقائق.

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- تجنب الجوع

يجب تناول الوجبات اليومية، وتجنب الشعور بالجوع عن طريق تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه الطازجة، وبالتالي تقل الحاجة إلى المشروبات الغازية.

- تناول الحلوى الصحية

في بعض الأحيان، يتناول الشخص المشروبات الغازية كنوع من السكريات التي تزيد الشعور بالطاقة والحيوية، وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية المحلاة مثل العسل أو اللبن الذي يحتوة على بعض عناصر التحلية أو الفواكه الموسمية.

جدير بالذكر أن عصائر الفواكه تحتوي على عناصر غذائية مقارنة بالمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.

- التحكم في الضغط العصبي

كشف الموقع المذكور أعلاه، أن البعض يلجأ إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وتناول المشروبات الغازية عند الشعور بالضغط العصبي، لذلك عرضت الدراسة على أن ممارسة الرياضة والتأمل وتمارين التنفس هي الأجدى في هذه الحالة.

- تناول مشروبات صحية

يُنصح باستبدال المشروبات الغازية بأخرى صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب أو الفواكه ومياه جوز الهند أو المياه التي يُضاف إليها النعناع وشرائح الخيار.