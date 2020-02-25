فتة كبدة الدجاج

يعتبر طبق الفتة من الأطباق اللذيذة والتي تحتوي على كثير من العناصر، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير فتنة كبدة الدجاج للشيف شربيني. مقادير فتة كبد الدجاج لصلصة الطحينة 4 ملعقة كبيرة طحينة 3 ملعقة كبيرة عصير ليمون 2 فص ثوم مهروس هريسة ملح رشة كمون لكبد الدجاج 1 كوب حليب 2 عود زعتر ملح 2 ملعقة كبيرة زيت 1 كيلو كبد دجاج 1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس 3 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة 1 ملعقة صغيرة أوراق زعتر Advertisements ملح وفلفل أسود 1 ملعقة كبيرة خل 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون أخضر للخبز المقرمش 5 رغيف خبز شامي زيت زيتون ملح للتقديم ارز بالبسلة فلفل أحمر مشوي لوز او مكسرات مشكلة 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم زين زيتون طريقة تحضير فتة كبد الدجاج الخبز المقرمش يخبز الخبز في حرارة 190 درجة مئوية لبضع دقائق حتى يصبح الخبز ذهبي اللون صلصة الطحينة يخلط لبن الزبادي مع الطحينة، ويضاف عصير الليمون والثوم وصلصة السريراتشا الحارة ويتبل بالملح والكمون. كبد الدجاج يتبل الحليب بالملح وينقع كبد الدجاج مع الزعتر في الثلاجة لـ1 ساعة يحمر كبد الدجاج بالزيت لـ4 دقائق

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