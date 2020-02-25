قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل شوربة عدس بالخضار، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير شوربة عدس بالخضار عدس أصفر كرفس مرقة ثوم زيت زيتون جزر مفروم ناعم بصل أخضر مفروم ناعم بقدونس مفروم ناعم كمون Advertisements كاري كزبرة جافة زبدة طريقة عمل شوربة عدس بالخضار يشوح الثوم في الزيت. ويضاف الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح. ثم يضاف العدس والمرقة. ويترك على النار حتى تمام الطهي. ثم يضاف مكعب زبدة والبقدونس. ثم تضرب بالهاند بلندر. وتقدم ساخنة.

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