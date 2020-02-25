أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي تبحر في الخليج خلال الشتاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلنت شركة Aida عن إبحار السفينة السياحية "Aida Cosma" في منطقة الخليج خلال موسم الشتاء 2021/2022، والتي تعتبر ثاني باخرة سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG) في أسطول شركة الملاحة البحرية، وتبدأ الرحلات السياحية من دبي أو أبوظبي.

وأوضحت الشركة أن السفينة السياحية "Aida Cosma" ستبحر خلال الموسم الأول لها في صيف 2021 من مدينة كيل الألمانية إلى النرويج وبحر البلطيق، وتضم هذه الباخرة السياحية 2600 كابينة، وتعتبر بمثابة السفينة الشقيقة للباخرة "Aida Nova"، التي تعتبر أول باخرة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر تدشين سفينة ثالثة تعمل بالغاز الطبيعي المسال خلال عام 2023، لأنه يعتبر أقل ضررا بالبيئة مقارنة بالنفط الثقيل.

وتمتاز السفينة السياحية "Aida Cosma" بوجود 17 مطعم و23 بار، بالإضافة إلى إمكانية تناول الوجبات الصيفية الخفيفة في مطعم "Beach House" وتذوق الأطباق الإيطالية الشهيرة في مطعم "Mamma Mia"، كما توجد منطقة ترفيهية في مؤخرة السفينة تضم حمام سباحة للأطفال وزلاجات مائية مزدوجة، والعديد من الأنشطة الترفيهية الأخرى.