قصي خوري ومديحة الحمداني.. خناقات "ع الهوا" بسبب طفل

الهجوم المتبادل بين الممثل السوري قصي خولي، والتونسية مديحة الحمداني لم يهدأ منذ تحدثت الأخيرة، في فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه إن قصي خولي هو أبو ابنها الوحيد.

من جهته، رد قصي خولي كذلك على كل ما يقال عنه، وآخرها مهاجمته لمديحة خلال تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي"، فقد تطرق للحديث عن حياته الخاصة.

وقال خلال لقائه في البرنامج، "في أشياء كتير حساسة وشخصية وأساسية يجب أن تحافظي على خصوصيتها وسريتها ولازم تفضل ليكي ولعيلتك مملكتك الخاصة"، وأكد خوري على أن قرار إخفاء أنه أنجب طفلا "مزدوج بنيه وبينها ومتفق عليه".

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وتطرق كذلك للحديث عن ابنه، ولكن لم يحدد بشكل عام ما حدث، بل أكد على أن الطفل يقوي علاقته بالشريك، "طالما هناك طفال بالتأكيد هناك شريك، وهذا الطفل يقوي ويحافظ على متانة العلاقة، حتى لو هناك خلافات قائمة بين الثنائي".

وكانت مديحة الحمداني قد خرجت في فيديو، تحدثت فيه عن زواجها من قصي خولي، وقالت إنها أم ابنه، حيث كانت تعمل في إحدى الشركات بدبي عندما تعرفت إلى قصي وتزوجته، وأضافت كذلك أنه يتحدث دوما عن الأب المثالي وهو بعيد عن ذلك مع نجله.

وذلك رغم أن قصي اعترف بوجود ابنه، وأنه متزوج ولديه طفل، إلا أن مديحة هددت إنه إذا تحدث على غير الحقيقة في برنامج ET ستخرج في فيديو آخر، وتقول تفاصيل الزواج، والولادة للجميع.

وذلك رغم أنه اعترف بالطفل، وبزواجه منها في تصريحات لإحدى المجلات الخليجية وقال إنه يكن لها كل الاحترام والتقدير "لن أخوض أي معارك في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".