7 مصممات أزياء يشاركن بعرض "أنا شرقية" في أبريل المقبل

أعلنت مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، عن تقديم عدد من المصممات الشابات، اللاتي يشارك أغلبهن للمرة أولى بتقديم تصميماتهم، خلال عرض أزيائها الذي يحمل اسم "أنا شرقية" بالقاهرة، المقرر إقامته 4 أبريل المقبل، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتهدف "عزوز"، إلى تقديم 7 مصممات أزياء سعوديات للسوق المصرية، وهن: سوزان بغدادي، وعهود حلواني، وسارة سندي، وسوزان أزهر، وحنين بري، وفوز ال زايد، ونوف النفيسة، ما يتيح الفرصة لهن، بعرض تصميماتهم كخطوة أولى في عرض أزياء، وفقا لما ذكرته في بيان لها.

وتقدم مصممة الأزياء السعودية مجموعتها لربيع وصيف 2020، يمزج بين الطابع التراثي والعصري.

يحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن نقلي، ونخبة من النجمات والمشاهير، ويتضمن الحدث فقرات ترفيهية وفقرة فنية خاصة من التراث السعودي.