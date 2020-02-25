إطلاق أول دوري لكرة القدم للسيدات في السعودية

في خطوة جديدة نحو تمكين الرياضي للمراة في السعودية، أطلق رئيس الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع"، خالد بن الوليد آل سعود، دوري لكرة قدم السيدات على المستوى المجتمعي في الرياض.
وسيقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي لـ"الرياضة للجميع"، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصا للسيدات من عمر 17 عاما وما فوق.
وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة.
كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي للفائز.
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