"هتبقى سندي".. ديانا كرزون تعلن نبأ زواجها من إعلامي: الفرح يوم الجمعة

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن موعد عقد قرانها، الذي سيكون يوم الجمعة المقبل، وذلك على الإعلامي الأردني معاذ العمري.

وخلال مداخلة هاتفية في إحدى الإذاعات الأردنية، أكدت ديانا عقد قرانها، موضحة أنها كانت تتمنى أن يكون الإعلان عن الأمر يكون بعد عقد القران، لكن مع انتشار الخبر وتسريب نبأ ارتباطهما، كان عليها أن تعلن ذلك.

وكان الإعلامي الأردني معاذ العمري، هو ضيف اللقاء الإذاعي، ليرد عليها قائلًا: "أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي.. أنتي حد مختلف ما حد بيعرفك إلا إذا كان فعلا قريب منك وبيعرف قد إيه أنتي إنسانة نقية وبتمنى أقولك الله يتمم لنا على خير وتكون أيامنا كلها خير".

وردت عليه "ديانا" بوصلة غزل: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شيء بحياتي".