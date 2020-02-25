منها الثوم والخبز.. أطعمة تفقد صلاحيتها سريعا

يعاني الكثيرون من صعوبة معرفة متى يجب التخلص من الأطعمة التي لا تحمل تاريخا واضحا لنهاية فترة صلاحية الاستخدام، خاصة التوابل والخضروات.. وبحسب الموقع الأمريكي travelandleisure، فإن هناك عدد من الأطعمة قد تفقد صلاحيتها دون أن نعلم ومنها:

الخبز

يمكن تناول الخبز بعد انتهاء صلاحيته ولا مشكلة في حال جرى تناوله، ولكن في حال ظهور رائحة وبقع التعفن فيفضل التخلص منه، وأفضل طريقة للمحافظة على عمره هي إغلاق الكيس بشكل محكم ووضعه في الثلاجة حيث يمكن أن يصل عمره الافتراضي في الثلاجة إلى 3 شهور.

التوابل

تفقد التوابل النكهة والقوة بمرور الوقت، وذلك خلال فترة أقصر بكثير مما نتوقع. ويمكن الاحتفاظ بمعظمها دون مشكلة، لمدة تصل إلى 3 سنوات، لكن لن يكون لها تأثير فعال بشكل كبير.

وللمحافظة على التوابل يفضل شرئها بشكلها الطبيعي وليس المطحون لأن ذلك يعرضها بشكل أقل للهواء مما يحافظ على جودتها أكثر، وتجنب شرائها بكميات كبيرة.

اللحوم المجمدة

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تلعب طريقة التغليف والحفظ والتجميد دورا مهما في الحفاظ على اللحوم، لكن منتجي اللحوم يقولون إن اللحوم تبقى طازجة لمدة 3 أيام فقط بعد الشراء، وعند ملاحظة ظهور روائح كريهة فيفضل التخلص منها فورا.

الثوم

يحتاج الثوم لمكان بارد وجاف ومظلم ليُحفظ بشكل جيد، ويحافظ رأس الثوم الكامل على صلاحيته لمدة 6 شهور في حال لم يلمس أو يقشر.

أما الفصوص المنفردة وغير المقشرة فتظل جيدة لمدة 3 أسابيع، لكن الفصوص المقشرة لا تبقى إلا لأسبوع واحد.

المايونيز

بحسب وزارة الزراعة الأمريكية يكون تناول المايونيز آمنا فقط لمدة شهرين من لحظة فتح العبوة.

وهناك مشكلة أخرى مع التاريخ الموجود على المنتج، حيث من المحتمل أن يكون للمايونيز تاريخ انتهاء صلاحية بعيد، ولكن هذا ينطبق فقط على العبوات غير المفتوحة فحسب.