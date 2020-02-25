الامارات | سياحة في زمن «الكورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة في زمن «الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من المخاوف والتحذيرات العالمية من مخاطر اتساع رقعة انتشار فيروس «كورونا» إلا أن ذلك لم يمنع الآلاف حول العالم من متعة السفر والسياحة، ولكن مع أخذ أقصى درجات الحذر، واستخدام الكمامات الواقية، وانتشرت على نطاق العالم صور السيّاح المكمّمين الذين يلتقطون الصور قرب المعالم السياحية البارزة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.