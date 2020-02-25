الامارات | 6 شعراء في ثانية حلقات المرحلة الثانية من «شاعر المليون»

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شعراء في ثانية حلقات المرحلة الثانية من «شاعر المليون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، ثانية حلقات المرحلة الثانية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وسيشارك في الحلقة ستة شعراء من أربع دول عربية، هم: أحمد بن جدعان العازمي (الكويت)، وبرزان السحيم الشمري (العراق)، وحمود خلف القحطاني وخالد القصيري الجهني وزايد عايض الرويس (السعودية)، ومبارك بالعود العامري (الإمارات). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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