الامارات | «غينيس» تكشف عن هويّة أكبر رجل في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «غينيس» تكشف عن هويّة أكبر رجل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثّقت «غينيس» للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، هوية أكبر رجل معمّر في العالم. وحصل الياباني «شيتيتسو واتانابي»، الذي يبلغ من العمر 112 عاماً و344 يوماً، على الرقم القياسي العالمي في حفل عقد باليابان.

وكشفت «غينيس» للأرقام القياسية عن فيديو حصري للرجل إلى جانب كاورو إيشيكاوا، المدير الإقليمي لـ«غينيس» في اليابان، خلال حفل تسليم الشهادة. كما ظهر في الفيديو مخطوطة باللغة اليابانية خطّها واتانابي بيده تقول: «الأول عالمياً».

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ولد المعمّر صاحب الرقم القياسي الجديد في الخامس من مارس عام 1907 في نيجاتا باليابان، وهو أحد الأولاد الثمانية لهاروزو واتانابي وزوجته (ميا). وبعد تخرّجه في كليّة الزراعة، انتقل إلى تايوان للعمل في تجارة قصب السكر. وخلال فترة عمله في تايوان التي امتدت لـ18 عاماً، تزوج ورزق بأربعة من أصل خمسة أطفال له هناك. كما خدم المعمر الياباني في الجيش نهاية حرب المحيط الهادئ عام 1944. عاد بعد ذلك إلى محافظة نيجاتا اليابانية، حتى التقاعد. ثم عمل مع ابنه في الزراعة حتى بلغ من العمر 104 أعوام.

وشرح تشيتيتسو السر حول صحته الدائمة بالقول: «لا تغضب أبداً واجعل الابتسامة على وجهك على الدوام». ويمارس المعمّر الأكبر في العالم نشاطات عدة، أهمها فن قص وتشكيل الورق (الأوريغامي)، والخط والرياضيات.

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