الامارات | طفلة روسية تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة روسية تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد تكون فاسيليسا إيرماكوفا مازالت في سن صغيرة جداً، إلا أن هذه الطفلة الروسية، البالغة ست سنوات، قد صنعت اسماً لنفسها في رياضة السنوبورد. تمضي فاسيليسا خمس ساعات يومياً في التدرب على منحدرات جليدية خارج موسكو، ç إنها حطمت عدداً من الأرقام القياسية الوطنية.

وقالت والدتها ناتاليا: «تريد أن تتدرّب كل يوم».

وبرعت الفتاة الصغيرة التي يدربها والدها، وهو ممارس محترف سابق لهذه الرياضة، منذ كانت في الثالثة من العمر، في تنفيذ قفزات 360 درجة، أي استدارة كاملة وقفزات 540 درجة، أي استدارة ونصف استدارة. وقالت فاسيليسا: «أنا أطير مثل العصفور».

ويتابعها على «إنستغرام» أكثر من 360 ألف شخص، وقد سجلت رقماً قياسياً في مجموعتها العمرية للنزول بسرعة 48 كيلومتراً في الساعة. إلا أن ذلك الرقم القياسي لم يدخل موسوعة «غينيس» لأنها صغيرة جداً. وأوضحت والدتها «قالوا لنا إنه يجب أن تكون في السادسة عشرة من العمر».