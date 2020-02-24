4 أنواع من البناطيل الجينز لا غنى عنها في 2020.. واحذري "السكيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا تخلو خزانية أي امرأة من البناطيل الجينز بأشكاله المتنوعة وصيحاته المتعددة، والذي يمنح المرأة مظهرًا رشيقًا وإطلالة جريئة تخطف الأنظار، أو إطلالة أنيقة تتسم بالهدوء والتحفظ.

جمعنا أهم قطع السراويل الجينزل التي يجب أن تكون في خزانة ملابسك خلال 2020، واحذرى من ارتداء نوع واحد نذكره لكِ خلال السطور التالية:

نجم الموضة

يمثل الجينز ذو الأرجل البالونية “Balloon Leg Jeans” نجم الموضة النسائية في عام 2020، وأوضحت مجلة "Elle" أن الجينز ذا الأرجل البالونية يمتاز بقصة ذات وسط عال ليسلط الضوء على الوسط باعتباره أنحف موضع بالجسم، في حين تمتاز الأرجل بقصة واسعة عند الفخذ، ثم تضيق باتجاه الكاحل، على غرار حرف O.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الجينز يعمل على إطالة القوام بصريا، ما يجعله يبدو أكثر نحافة ورشاقة. كما يمكن تدعيم هذا التأثير من خلال ارتداء حذاء ذي كعب عال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ويتناغم الجينز ذو الأرجل البالونية مع قطع فوقية ذات قصّة ضيقة مثل بلوفر أو تيشيرت يساير خطوط القوام، وذلك لخلق تباين مثير يخطف الأنظار.

ذي الوسط العالي والأرجل المستقيمة

أما الجينز ذي الوسط العالي والأرجل المستقيمة “High Waist Straight Leg Jeans” قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب المرأة العصرية الأنيقة، حيث يداري المناطق المعيبة في البطن والسيقان والأرداف ليمنح المرأة مظهرا أكثر نحافة ورشاقة.

ويمكن تأكيد هذا التأثير من خلال القصة القصيرة الكاشفة للكاحل؛ حيث إنها تعمل على إطالة القوام بصريا، ومن ثم يبدو القوام أكثر رشاقة.

ويمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بليزر يزدان بالكاروه وبوت فخم أو حذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بلوفر كشمير في الشتاء أو توب قصير في الصيف مع حذاء رياضي.

حياكة أمامية

ويتربع سروال الجينز المزدان بخيوط حياكة أمامية "Front Seam Jeans" على عرش الموضة النسائية في 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

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وخيوط الحياكة الأمامية غالبا ما تمر في منتصف رجل السروال على امتداد الطول بأكمله، مشيرة إلى أنها لا تخطف الأنظار فحسب، بل تجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضا. ولتأكيد تأثير التنحيف يمكن تنسيق السروال مع حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل على إطالة القوام وتنحيفه بصريا.

الرمادي

ويكسو اللون الرمادي هذا العام موديلات الجينز المختلفة مثل الجينز ذي الأرجل المستقيمة “Straight Leg” والجينز ذي المظهر المستعمل “Used”.

ويمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث إنه يتناغم مع العديد من الألوان كالأسود والأبيض والكريمي والأزرق البحري.

ويمكن إضفاء لمسة فخامة على المظهر من خلال الحلي، التي تتلألأ ببريق الذهب أو الفضة، كما تبدو الحلي المرصعة بأحجار الستراس البراقة في غاية الروعة مع الجينز الرمادي.

احذري "السكيني"

وحذرت دراسة بريطانية حديثة نُشرت في دورية " Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry " من خطورة ارتداء جينز "السكيني" "Skinny jeans" الضيق على صحة المرأة.

وأوضحت الدراسة أن جينز "السكيني" الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يعرف "بمتلازمة الحيز" أو "متلازمة المقصورة" " Compartment syndrome "، أي زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، ما يؤدي إلى تدهور سريان الدم.

وغالبا ما تحدث هذه المتلازمة في الساق أو الذراع مسببة الإصابة بتورمات وخدر.

كما يعزز جينز "السكيني" فرص الإصابة بالسيلوليت " Cellulite "، أي ظهور نتوءات قبيحة المظهر على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، وذلك بسبب تدهور سريان الدم الناجم عن الضغط، الذي يمارسه السروال على الجلد.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة تنصح الدراسة المرأة بارتداء موديلات الجينز المريحة.