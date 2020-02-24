5 أطعمة لا يتناولها أطباء الأسنان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يبعتد غالبية أطباء الأسنان عن تناول الأطعمة غير الصحية المسببة للتسوس وبكتيريا الفم، لإدراكهم جيدًا خطورة تناولها، وهناك بعض الأطعمة التي لا يتناولها الأطباء. لمزيد من التفاصيل: اضغط هنـا

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