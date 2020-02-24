طريقة طبيعية لعمل كريم فرد الشعر في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر لامع ومفرود بعيدًا عن الكريمات الكيمائية التي تضر بصحة شعرك.

عليكِ تجربة وصفة كريم فرد الشعر الطبيعية في المنزل، بحسب بما جاء في برنامج "هي وبس" على قناة" سي بي سي سفرة".

المقادير:

-نشا.

-عسل ابيض.

-زيت زيتون.

طريقة التحضير:

- يجب قبل البدء في وضع الوصفة على الشعر، ارتداء قفازات طبية.

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- عليك غسل شعرك وتجفيفه جيدا قبل وضع الوصفة عليه.

- يزيد مقدار المكونات طبقا لطول الشعر.

- احضري وعاءً وضعي به 4 ملاعق من النشا، ثم ضعي ملعقتي عسل، ثم ملعقة زيت زيتون، وقلبيهم جيدا، وفي حالة تجمد النشا ضعي ملعقة من زيت الزيتون حتى يصبح لينا.

- ابدأي في وضع الوصفة على جذور الشعر إلى الأطراف، باستخدام فرشاة.

- وبعد ذلك، عند الانتهاء من وضع الوصفة قسمي شعرك إلى ثلاثة، ثم ضعي أطراف الشعر في وعاء الخليط، ثم افركيه برفق حتى يمتص الشعر الوصفة.

اربطى أجزاء شعرك الثلاثة، وارتدي بونيه واتركي الوصفة لمدة ساعة على الشعر، ثم اغسليه.