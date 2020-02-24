فتح باب تقديم برنامج زمالة لوريال يونسكو "من أجل المرأة في العلم"

تعلن شركة لوريال مصر عن بدء فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من برنامج لوريال يونيسكو "من أجل المرأة في العلم"، بمصر، لعام 2020 حتى 20 يونيو، وذلك لدعم وتشجيع المرأة في البحث العلمي في مجال العلوم الحياتية والهندسة.

تقدم الزمالة لثلات باحثات مصريات، اثنان في مرحلة ما بعد الدكتوراه، بقيمة عشرة آلاف يورو لكل منهما، وأخرى لمرحلة الدكتوراه وقيمتها ستة آلاف يورو، وسيتم الإعلان عن الفائزات بزمالة البرنامج في شهر نوفمبر من العام الحالي.

يتم تقييم الأبحاث المتقدمة من خلال لجنة من كبار الباحثين والعلماء وتترأس اللجنة الدكتورة نجوى عبد المجيد رئيس لجنة تحكيم برنامج لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم، وهي أستاذ الوارثة البشرية بقسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث وحاصلة على زمالة لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم عن قارة أفريقيا لعام 2002.

بدأ برنامج لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم منذ 21 عاما، حيث نجح في دعم وتشجيع 3400 باحثة على مستوى العالم من 118 دولة من خلال النسخ المحلية والإقليمية للبرنامج، كما أطلقت لوريال مصر النسخة المصرية من البرنامج في عام 2018 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر ومكتب اليونسكو الإقليمي بمصر حيث تُمنح ثلاث منح دراسية لطلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.

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ويذكر أن عدد الحاصلات على زمالة لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم وصل إلى أكثر من 19 باحثة واعدة من مصر يمتلكن نفس الشغف تجاه العلوم، أبرزهن:

منة الصيرفي:

حصلت على زمالة لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم لعام 2017، وباحثة واحدة على مستوى العالم لعام 2018، وحصلت الصيرفي على الماجستير في مجال البيولوجيا الخلوية الجزيئية في جامعة هايدلبرغ في ألمانيا عام 2012، ثم حصلت على منحة للدكتوراه من مؤسسة الأبحاث الألمانية DFG وخلال الدكتوراه استخدمت الخميرة ككائن نموذجي لاكتشاف وظائف جديدة للجينات والبروتينات وحصلت على درجة الدكتوراه في عام 2015، وتم تكريمها كواحدة من 15 باحثة واعدة على مستوى العالم.

- الدكتورة ندى عبد العزيز:

حصلت على زمالة بعد الدكتوراه لبرنامج لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم لعام 2019 وقد استكملت الدكتورة ندى عبد العزيز دراستها حيث حصلت على درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية ودرجة الدكتوراه من المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB) لتصبح أول مصرية تحصل على هذه الزمالة المرموقة بفرع المركز بجامعة كيب تاون.

- الدكتورة سارة حلاوة

حصلت على زمالة الدكتوراه لبرنامج لوريال – يونسكو من أجل المرأة في العلم لعام 2019، وهى باحثة في مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان "مؤسسة مجدي يعقوب للقلب" "AHC" وطالبة دكتوراه في العلوم التطبيقية والهندسة "التكنولوجيا الحيوية" مع تخصص في علوم البيانات والمعلوماتية الحيوية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "AUC".