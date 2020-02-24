دراسة: الأطفال يرثون الذكاء من الأمهات

أكدت دراسة حديثة أن الذكاء يؤثه الأطفال من الأم وليس الأب، حيث تنقل الأمهات موروثات الذكاء إلى أطفالهن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تايمز" أوف إنديا.

وأجريت الدراسة على ما يقرب من 12686 شخصاً تتراوح أعمارهم بين عام و22 عاماً، حيث جرى دراسة عدة عوامل تخصهم مثل العرق ومستوى التعليم ووضع الحالة الاقتصادية.

وجرى دراسة نفس هذه العوامل لدى أمهات المشاركين في الدراسة أيضاً، حيث لوحظ أن مورث الذكاء مرتبط بكروموزوم الأنثى الرئيسي.

وبحسب ما جاء في الدراسة نظرا لأن الأمهات في معظم الثقافات يشغلن دور مقدم الرعاية الأساسية للأطفال، فإن ما يقمن به يؤثر على تشكيل أدمغة أطفالهن خلال مرحلة نموهم الحرجة.