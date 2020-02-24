انتبه.. أمراض خطيرة تسببها أكياس المقرمشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يتناول الأطفال والشباب أكياس المقرمشات التي تُباع لدى الغالبية العظمى من محال البقالة دون إدراك الأضرار التي يتعرضون لها، والتي تبدأ باحتوائها على عدد كبير من السعرات الحرارية، ما يسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة. لمزيد من التفاصيل: اضغط هنـا

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