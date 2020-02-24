"هبة" صنعته من ستارة غرفتها.. أغرب 8 فساتين زفاف ارتدتها العرائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الطبيعي أن تختار العروس فستان زفافها الأكثر جمالًا وتصميمًا لتتويجها ملكة في "ليلة العمر"، لكن البعض منهن يبحث عن فساتين خارج المألوف، للظهور بإطلالة مختلفة وجذابة.

من بين الفتيات اختارت الشابة المصرية هبة الخطيب، فستان زفاف غير تقليدي، حيث صنعته من ستارة غرفتها، ونال اختيارها إعجاب خطيبها وأقاربها.

"هبة" ليست أولى العرائس اللاتي يرتدين فساتين زفاف تبدو الأغرب والخارجة عن المألوف:

فستان زفاف الكعكة

اختارت العروس فستانًا أبيض كبير الحجم بشكل "كعكة الزفاف"، وتصميم الجزء الأسفل من الفستان من التورتة لتظهر بمظهر غير تقليدي يوم زفافها.

فستان مصمم من حفاضات الأطفال

يبدو الأمر غريبًا، لكن هناك فتاة أرادت ارتداء فستانًا غير مألوف تظهر به يوم زفافها، فارتدته مصنوعًا من حفاضات الأطفال ولم تكتفي بذلك، بل خضعت لجلسة تصوير لها، وبجانبها مجموعة من الأطفال.

فستان الشرنقة

يعد من أكثر الفساتين غرابة على الحضور، فارتدت فتاة فستانًا مصمم على شكل شرنقة الفراشة متعدد الطبقات، حيث ظهرت مقيدة الحركة.

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من فرو الخروف

لم تكتفي الفتيات بصنع تصاميم فساتين الزفاف من الأشكال الغريبة، لكن صممت إحدى الفتيات فستانًا مصنوعًا من فرو الخروف.

من ورق التواليت

فضلت أحدى الفتيات إضفاء شكلًا مميزًا لفستان زفافها، باستخدام ورق التواليت فقط دون إضافة أي خامات أخرى.

أطول فستان زفاف في العالم

اعتادنا على ذيل الفستان بطول مناسب للفستان، لكن هذه العروس اختارت أطول ذيل لفستان زفافها بين تصاميم الفساتين الأخرى.

فستان البالون

أضافت هذه العروس عنصر المفاجأة في إطلالتها، فاختارت البلالين في تصميم فستان زفافها، ما آثار غرابة الحضور.

فستان محبي الأطعمة الحارة

من الفساتين التي أثارت غرابة الحضور، ارتدت فتاة من محبي الأطعمة الحارة هذا الفستان برسومات على شكل توهج الفلفل الحار.