فيديو.. الكويتية أماني التميمي: "اللي حابب يشم إبطي يدفعلي مليونين"

بعد انتشار مقطع فيديو لها مثير للجدل، علقت الفنانة الكويتية أماني التميمي، عليه بأنها كانت تمزح مع صديقتها.
وقالت التميمي في لقاء تلفزيوني على قناة "atv" الكويتية، إنها تعترف بأن هذا الفيديو يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت، وإنها لم تتوقع أن ينتشر بهذه السرعة ويثير كل هذه الضجة.
وظهرت الفنانة أماني التميمي، خلال مقطع الفيديو وهي تجري محادثة مع صديقة لها، أثار موجة من الانتقادات تقول فيه: "اللي حابب يشم ريحة إبطي يدفعلي مليونين".
وأوضحت التميمي، خلال اللقاء، أنها تعمل مسوقة لإعلانات المنتجات حول البشرة والتجميل وأدوية طبية، منوهة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون طبيبة تجميل ولكن لم يحدث.
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