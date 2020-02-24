دعتها نبيلة مكرم لزيارة القاهرة.. 6 معلومات عن أول قاضية مصرية في أمريكا

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة شيري ميخائيل ميداي، التي فازت في انتخابات الترشح للقضاء في أمريكا، وأصبحت أول قاضية مصرية أمريكية في تاريخ الولايات المتحدة، لزيارة مصر قريبًا، للاحتفاء بنجاحها وتميزها. وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن القاضية المصرية: ولدت شيري ميخائيل ميداي، في ولاية كليفلاند في أكتوبر عام 1976، بعد عامين من هجرة والديها للولايات المتحدة من القاهرة. تخرجت في جامعة جون كارول عام 1998. حصلت على الدكتوراه في الدراسات القانونية من جامعة "كيس ويسترن ريسيرف" عام 2001، وعملت محامية في مكتب بكليفلاند لمدة 6 سنوات للإيفاء بشروط الترشح لمنصب القاضي. عملت لمدة 3 سنوات وكيل نيابة، و3 سنوات أخرى كمساعد لقاض، وبعدها ترشحت لمنصب قاض. ترشحت شيري في الانتخابات التي جرت في مدينة "كوياهوجا" بولاية أوهايو لمنصب قاضٍ، في الفترة من 15 مارس 2016 حتى 8 نوفمبر 2016. فازت بمقعدها بعد إعلان النتائج بأسابيع، وأدت اليمين بعدها بأيام، لتتولى ابتداءً من 5 ینایر عام 2017، كل القضایا المدنیة والجنائیة.

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