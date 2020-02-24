4 - 7 - 8.. أحدث طريقة تساعد على النوم خلال 60 ثانية

قد يواجه البعض صعوبة في النوم ويظل يصارع مع الأرق طوال الليل، إلا أن هناك طريقة حديثة يمكن اتباعها لنوم هادئ.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تقنية تنفس بسيطة ستجعل أي شخص ينام في أقل من دقيقة واحدة، وتسمى بطريقة "4 - 7 - 8".

وأضافت الصحيفة، أن طريقة 4 - 7 - 8، تحظى بشعبية لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، مشيرة إلى أنها تؤتي أكلها بفعالية كبيرة في أقل من دقيقة، وأن كل ما على الإنسان أن يفعله، هو إجراء تغيير في طريقة التنفس ووتيرته.

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طريقة التنفس، شرحتها "ذا صن": "يمكنك تجربة هذه الطريقة عن طريق التنفس عبر الأنف بمقدار 4 ثوان، ثم تمسك نفسك لمدة 7 ثوان، ثم تتنفس لمدة 8 ثوان، وتكرر هذه العملية 4 مرات".

وأفاد المتخصص في الطب التكاملي في جامعة أريزونا الدكتور أندرو ويل، بأن تمرين التنفس مستوحى من اليوجا الهندية التي تستخدم كجزء من ممارسة التأمل، موضحا أنها أفضل طريقة فردية للعودة إلى النوم إذا استيقظت في منتصف الليل أو في حالة المعاناة من الأرق.

وبين الدكتور ويل أن تلك الطريقة تفرض بعض الإيقاعات على التنفس، وتعطي إشارات تدريجية للجهاز العصبي.