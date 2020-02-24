إطلالة بقفطان مغربي مرصع بالأحجار.. بسمة بوسيل: خُلقتي لتكوني ملكة

بإطلالة تشبه الأميرات وبأزياء تعبر عن التراث المغربي، وبقفطان باللون الأبيض المرصع بالأحجار والتطريز الذهبي، ظهرت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، في إحدى المطاعم في مدينة الدار البيضاء، بالمغرب.

أكملت بسمة إطلالتها التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بحزام ذهبي كبير على الخصر لتكتمل أناقة إطلالتها، واعتمدت على اختيار الإكسسوارات التي تناسبت مع الإطلالة، بالإضافة للماكياج الهادئ باللون البني مما زادها جمالًا.

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وأرفقت بسمة تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، قائلةً: "خُلقتي لتكوني ملكة، مجموعات زفاف لعام 2020".

بسمة بوسيل، مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج "ستار أكاديمي"، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني.