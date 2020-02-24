الامارات | أخو هيثم زكي يبدد مقتنيات نادرة لاحمد زكي ويبيع شقته ب800 الف جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أخو هيثم زكي يبدد مقتنيات نادرة لاحمد زكي ويبيع شقته ب800 الف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة كبيرة سببها الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رامي، حيث باع رامي عز الدين شقة كان يمتلكها النجم الراحل أحمد زكي، وكانت تحتوي،على مقتنيات نادرة للفنان الكبير الراحل

كان رامي ورثها وحده عن شقيقه هيثم كل ممتلكاته بعد وفاته في نوفمبر الماضي.. ومن هذه الأملاك أشياء تخص الفنان احمد زكي والد هيثم.

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ودشنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات نادت بسرعة التدخل من اجل إيقاف رامي عز الدين ومحاميه عن بيع مقتنيات احمد زكي النادرة وافلامه وملابسه وكل ما الى ذلك من مقتنيات فريدة ونادرة وتمثل قيمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، وطالبت الحملة الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بسرعة التدخل لمنع تلك المهزلة والتبديد بصفته الرسمية رغم ان زكي لا يملك حق قانوني في منع بيع أي ميراث يخص رامي بعد وفاة أخيه هيثم بصفته الوريث القانوني والشرعي الوحيد

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ل"الإمارات اليوم" انه سيتجه رسميا لمقاضاة وريث هيثم احمد زكي لان ما يحدث حسب قوله جحود واضح وتبديد لقيمة تاريخية وفنية لا يمكن تعويضها ابدا وتخص الفنان احمد زكي بشكل أدق .. وأضاف نقيب المهن التمثيلية أن اخو هيثم "رامي" ومحاميه حصلا على كل ميراث هيثم وباعاه وحصلا على الثمن المادي في الوقت الذي لم يفكر رامي في ان يتبرع او يخرج صدقة جارية على روح هيثم.

وأضاف زكي من المحزن أيضا غير الجحود الذي حدث ان يتم بيع مكتب أحمد زكي بـ800 ألف جنيه فقط ، ثم يتم تبديد واهمال وفقد مقتنيات احمد زكي بالمكتب والتي تتضمن مستندات وأوراقاً وخطابات وهذا ضياع لتراث فني كبير للفنان كبير ولن نسكت على ما يحدث أيا كان الثمن وجار عمل الإجراءات القانونية.