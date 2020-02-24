الامارات | ديانا كرزون إلى القفص الذهبي الجمعة.. العريس معاذ العمري: إنها شخص عظيم

شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون إلى القفص الذهبي الجمعة.. العريس معاذ العمري: إنها شخص عظيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون القفص الفضي من الإعلامي الأردني معاذ العمري، وتستعد لعقد قرانها يوم الجمعة. وسارع أصدقاء ومقربين إلى تقديم التهاني لهما على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما فاجأت ديانا الإعلامي باتصال على الهواء مباشرة، أكدت فيه خبر الخطوبة وعقد القران. ووجّه معاذ كلامه إلى كرزون وقال إنها شخص عظيم جداً وإنّ الله رزقه بها وسعيد أن تكون ديانا شريكة حياته. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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