الامارات | مرض نادر يصيب شقيق علاء ولي الدين.. وأطباء : لادواء له

شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نادر يصيب شقيق علاء ولي الدين.. وأطباء : لادواء له والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خبر حزين خيم على الوسط الفني في الساعات الأخيرة، بعد أن أعلن معتز الشقيق الأصغر للفنان الراحل علاء ولي الدين، عن اصابته بفيروس نادر جدا يهاجم الاعصاب ويصاب به شخص من كل 2 مليون. وتسارعت الدعوات بالشفاء لمعتز من الكثير من النجوم والمشاهير الذين صدمهم الخبر، خاصة مع تعذروجود علاج له، حسب تصريحات أطباء مختصين.
ويعمل معتز بالمجال الفني كمنتج فني وله الكثير من المشاركات في أفلام سينمائية ومسلسلات بالإضافة لبعض البرامج
وتوفي علاء ولي الدين في عام 2003 متأثرا بغيبوبة سكري حيث كان مريضا به وتوفى ليلة عيد الاضحى من عام 2003 ، وورث شقيقاه خالد ومعتز عنه أعماله الفنية بصفتهما الأقارب من الدرجة الأولى.
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