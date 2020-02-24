تعرف على أبرز الأحداث الفلكية عن هذا الأسبوع وتأثيراتها على مواليد الأبراج

ويُعرف برج الحوت بلجوئه لحدسه أكثر من عقله لاتخاذ قرارات معينة، ويتوق لأن يدرك الآخرون طبيعته المبدعة، ويكره في المقابل الانضباط والقيود، ولذلك نجده ثائرًا أحيانًا على التقاليد.كما يميل مولود الحوت إلى الانعزال في عالم خيالي، ويملك حدسًا قويًّا وسرعة بديهة، ويتقبّل الأفكار الجديدة المطروحة عليه، وكل هذه العوامل تُسهم في جعله إنسانًا مبدعًا بحقّ في مجال الآداب والموسيقى.مولود الحوت يتمتّع بطبع هادئ وغير مبالٍ وإن وجّهت إليه اللوم، أو صببت عليه غضبك، لن يتحدث بل سيكتفي بالصمت.ومن عاداته ألّا يبالي بما يحصل حوله في العالم، فلا يُتوقّع منه ردة فعل على أمر مهم. ولا يمكننا أن نُنكر أنّ للحوت بعض لحظات الغضب، ولكنه سرعان ما يهدأ لأنه صاحب قلب طيب ولطيف، وأما شكله الخارجي فعادة ما يكون لافتًا وجاذبًا.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع وتاثيراتها على الابراج ومن هي الابراج التي ستكون اكثر شهرة والاكثر ربحا ماليا معنويا وشخصيا مع وجود كوكب الزهرة كوكب الحب في برج الحمل الناري.

الحمل: وجود كوكب الحب والشهرة والمال في برجك يجعلك تشعر بالامان والطمأنينة والاستقرار ويوفر لك الشروط اللازمة للارتباط او الخطوبة تصادف الحظ واشخاص يدعمون احلامك ومشاريعك في حين تعيش عاطفيا علاقة مستقرة وصافية وعميقة قد تشهد على جديد يولد ايضا في حياتك الشخصية زواج خطوبة او تعرف لقاء استثنائي يحمل اليك اوقاتا سعيدة ومشوقة.

الاسد :يرتاح القلب مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الناري الصديق ويحمل اليك قدرات هائلة وعزيمة نادرة لكسب النجاح في كل الميادين يرتاح القلب ومن المتوقع ان يتم حدث شخصي مهم في حياتك وقد تتبادل عواطف حارة مع الحبيب وتعيش مشاعر عميقة وتجد الحلول لمشاكل سابقة.

القوس: يحمل لك كوكب الحب المفاجآت السعيدة ويوفر لك طاقة ايجابية وتناغم مهم يبشر بجديد وبانطلاقة مهنية وعاطفية قد تقوم بمبادرة شخصية ملفتة وتعيش احلاما ومشاريع كبيرة وقد تكسب القلوب بدون جهد يذكر كذلك سوف تحقق حلم شخصي بخطوبة او زواج او ارتباط يفرح قلبك.

كذلك يسجل هذا الاسبوع قمرا جديدا في الحوت لينضم الشمس في الحوت ليتناغم مع كوكب المريخ في الجدي وكوكب اورانوس في الثور ويبشر بايام جيدة جدا لكل من مواليد المائية والترابية فتتحسن جسديا وصحيا ومعنويا وماليا

كما يسجل هذا الاسبوع وجود المريخ في الجدي يسبب بالتراجع لكل من مواليد الابراج الحمل السرطان والميزان كذلك يسبب المزيد من المعانات والتعب النفسي والجسدي

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والخبر الاهم هو تراجع كوكب عطارد في برج الحوت ما يسبب ببعض التراجع في المسائل القانونية والملفات القضائية وحركة النقل والمواصلات والاجهزية اللاكترونية.

بالنسبة الى حركة القمر السبت القمر في الدلو فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج الميزان الجوزاء والدلو ينتقل بعدها القمر الجديد الى برج الحوت لينضم الى الشمس بين الاحد والثلاثاء وينتهي الاسبوع وصول القمر الى برج الحمل الناري بين الاربعاء والجمعة ما يجعل الابراج النارية تعيش مفاجآت وتغييرات فلكية نارية واعدة.

تحركات الكواكب ستون على الشكل التالي الزهرة في الحمل المريخ في الجدي عطارد مترجعا في الحوت الشمس في الحوت اورانوس في الثور المشتري زحل وبلوتون في الجدي.

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الحوت تمنياتي لكم بالكثير من السعادة ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعقبال المئة عام من التقدم والنجاح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة ماليا مدعوما من كوكب المشتري من الجدي وقد يحصل ما لا تتوقعه فتتغير الامور بصورة جذرية ولمصلحتك فتلبي السماء رغباتك وقد تحقق ما عجزت عنه في السنوات الماضية فتأتي التغييرات لمصلحتك وتعيش استقرارا ماليا واكاديميا ومكاسب وارباح عن طريق بعض الاستثمارات على انواعها ممكن عن طريق سفر او هجرة كذلك سوف تبرز كمفاوض لامع في بضع الشؤون.القسم الثاني من السنة يعتبر الافضل للزواج والارتباط اما الابراج التي تتوافق في الحب مع مولود الحوت هي السرطان والقوس.

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