أجمل الإطلالات من صيحة الريش من وحي النجمات

1- كريسي تايغين بفستان من الريش
ارتدت كريسي تايغين فستانًا طويلًا من اللون السلموني، مطبّعًا بـ نقشات مورّدة، وحذاءً ذهبيًّا مفتوحًا بـ كعب عالٍ وحقيبة الكلاتش . زُيّن الفستان بالريش على منطقة الصدر وأسفل الفستان .
2- بلاك لايفلي بفستان الريش الأسود
اختارت بلاك لايفلي فستانًا أسود مزوّدًا بـ حزام يضمّ الخصر، ومزيّنًا بالريش عن الأكمام ومن الأسفل، وحذاء مول شفافًا بكعب عالٍ .
3- ليدي غاغا بالفستان الزهري
انتقت الليدي غاغا فستانًا زهريًّا مزيّنًا بالكامل من الريش، خلال اطلالتها على السجادة الحمراء .
4- جنيفر لوبيز وفستان الريش
سبقت جنيفر لوبيز غيرها باعتماد فستان زهري مزيّن بالريش، خلال اطلالة مسائية وحملت معه كلاتش من اللون الذهبي .
5- كيندال بالبرتقالي
ارتدت كيندال فستانًا طويلًا مطرّزًا من اللون البرتقالي، مزيّنًا من بالريش من الأسفل، وكاب منفوشًا من الريش البرتقالي أيضًا.
6- كايلي بفستان اللافندر
أطلّت كايلي بفستان شبك من لون اللافندر مزيّن بصيحة الريش المنفوش عن الأكمام ومن الأسفل .
نجمات عربيات تألّقن بصيحة الريش
أطلّت الممثلة جيسي عبدو بـ فستان أبيض ميدي مزيّن بالريش عند الأكمام، ما أضاف لاطلالتها جمالًا ورقيًّا .
أما مايا دياب فارتدت فستانًا قصيرًا أبيض من الريش المنفوش، وحذاءً بكعب عالٍ مزيّنًا بالريش أيضًا .
بعيدًا عن الريش ... الشراشيب موضة 2020 أيضًا
في حال كنتِ تحبّين أزياء الريش سوف تعشقين صيحة الشراشيب التي تشبه الريش إلى حدّ ما .
أطلّت هايلي بالدوين بـ تنورة طويلة مزيّنة بالشراشيب، وكروب توب من اللون نفسه .
ومن النجمات العربيات أطلّت الممثلة باميلا الكيك بـ جمبسوت دانتيل أبيض، مزوّد بـ كاب مزيّن بالشراشيب عن الجانب .
إن كنتِ من محبّي الأزياء المزيّنة بالريش والشراشيب، استوحي اطلالتكِ من النجمات هذا الصيف
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