فستان زفاف هايلي بالدوين حديث مواقع التواصل الاجتماعي

بعد مرور أيام على زفاف هايلي بالدوين وجاستن بيبر، على احتفال الثنائي بزواجهما للمرة الثانية في Montage Palmetto Bluff في كاليفورنيا، نشرت العروس صورًا أولية من زفافهما، أظهرت جمال العروس في يومها الكبير.

فستان زفاف هايلي بالدوين

ظهرت العروس هايلي بالدوين بفستان زفاف من توقيع ماركة Off White حمل تصميم الكتاف المكشوفة وقصّة الحورية Mermaid، واختارت تسريحة الشينيون المنخفض مع المكياج الناعم الذي أبرز جمال ملامحها. والأكثر رومانسية وجمالًا في اطلالة العروس، هي طرحتها ذات التصميم الطويل، وأرفقت عبارة "لا يفرقنا سوى الموت" على أطرافها، ما جعل العروس تبدو بغاية الجمال والرومانسية.



تفاصيل زفاف جاستن بيبر وهايلي بالدوين

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بعد زفافهما بشكل سري، تزوج الثنائي جاستن بيبر وهايلي بالدوين في كاليفورنيا بحضور عدد من المقربين من العائلة والأصدقاء. وتألقت العروس باطلالات عدة، ومن بينها فستان أبيض قصير من تصميم Vivienne Westwood وظهرت العروس بغاية الأناقة، فأكملت اطلالتها بقلادة من تصميم Miska وأقراط ماسية، بالإضافة إلى خاتم زفاف مؤلف من 20 قيراطًا من الماس.

قبل عام ، تزوج الثنائي بشكل رسمي خلال حفل أقاماه في نيويورك، وقد احتفلا بذكرى زواجهما الأولى قبل أيام من حفل زفافهما الثاني. وذكر بعض المصادر أنه تم حجز فندق Montage Palmetto Bluff بالكامل، حيث يقيم العروسان وضيوفهما. ومن بين الضيوف عارضة الأزياء كيندال جينر، ومغني الواب المقرب من جاستن بيبر ليل زا.

شاهدي صور زفاق جاستن بيبر وهايلي بالدوين، وشاركينا رأيكِ حول اطلالة العروس.

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