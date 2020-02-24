اكسسوارات وأحذية وحقائب ترند 2020

مع بداية عام 2020، ودّعنا بعض الموديلات التي كانت ترند عام 2019، فيما بقي بعضها موضة، بخاصة القطع الرئيسة التي ستبقى أنيقة إلى وقت طويل. الكثير من الاكسسوارات الجديدة ستنتشر هذا العام. بغضّ النظر عن أيّ فصل، موديلات جديدة من الحقائب والأحذية، والسلاسل ستكون ترند 2020.

Chunky Boot

بالطقس البارد، لا بدّ من الحفاظ على قدمين دافئتين وجافتين. لذا علينا البحث عن أحذية مريحة كـ. Chunky Bootيتميز هذا الحذاء بكعب منخفض، وجلد مطاطي، وهو خيار مريح وأنيق لانتعاله مع فستان أو جينز. إنّه مثالي للتسوّق أو خلال المشي في الحديقة. ننصحكِ بانتعاله مع فستان قصير كما موضة التسعينيات.

حقائب الدلو

حقائب الدلو لم تغب عن الساحة كي تعود، ولكن عام 2020 ستنتشر بشكل أقوى. ننصحكِ باختيار موديلات من Louis Vuitton إلى Chanel ؛ وبدلًا من اختيار الألوان التقليدية كالأسود أو الرمادي أو الأبيض، فلماذا لا تفكرين خارج الصندوق وتختارين لونًا فاتحًا كالأزرق أو الوردي؟ هناك العديد من الحقائب الملوّنة التي تضيف أناقة إلى طلّتكِ، ويمكنكِ الاحتفاظ به لسنوات قادمة.

السلاسل الكبيرة ترند

لا تكتمل الأناقة من دون قطعة مذهلة من المجوهرات، وهذا لن يتغيّر عام 2020، حيث ستكون السلسلة الكبيرة في طليعة هذا الموسم. بين التصميمات الضخمة إلى القطع الدقيقة والبسيطة،، فإنّ هذه الاكسسوارات ستكون حاضرة وبقوّة؛ فهي وسيلة سهلة لإضفاء حيوية على الإطلالة.

Advertisements

حقائب الكلاتش الناعمة

إذا كنتِ تتبعين أحدث الاتجاهات، فستعرفين أنّ الكلاتش الناعمة هو الحقيبة المفضلة لهذا الموسم. تم تصميم موديلات عدة في البداية من BottegaVeneta، منها بالحجم الكبير، وتبدو مذهلة في أيّ مناسبة. تتميّز حقائب اليد الرائعة هذه، التي يسهل حملها، مع وفرة من المساحة داخلها، بأنّها تشكّل خيارًا رائعًا لأيّ امراة متابعة للموضة. ننصحكِ باقتناء ألوان عدة خاصة: الأسود، والأبيض، أو الأرجواني الأخضر، أو الأحمر. تبدو رائعة في مناسبات غير رسمية، لكن يمكن وضعها في مناسبات رسمية.

أحزمة الخصر الواسعة

الحزام العريض ترند

هل تذكرين الأحزمة العريضة قديمًا؟ اليوم أحزمة الخصر الواسعة تعود في قفزة في الماضي إلى جيل الثمانينيات، حيث يكون الحزام في وسط الخصر، ويكمل الملابس الخاصة بكِ. هذا الاكسوار سيكون متعدد الاستخدامات لكل العام. ارتديه مع الفستان أو التنورة أو البنطلون؛ لا توجد قوانين محددة.. هذا الاكسسوار عنصر لن يخرج أبدًا عن قواعد الأناقة، لذا تأكدي من الاحتفاظ به في خزانة ملابسكِ في كل مناسبة.

قد يهمك أيضا:

5 أخطاء عليك تجنّبها عند توضيب حقيبة السفر

حقائب الدنيم إكسسوار عصري يزيّن إطلالاتك الصيفية