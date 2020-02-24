أفكار مبتكرة لارتداء "الليغينغ" خلال موسم البرد تعرفي عليها

يعد الليغينغ من أشهر القطع الرائجة خلال هذا الموسم، لذلك فأنتِ دائماً بحاجة إلى أفكار جديدة ومبتكرة لتحويل هذه القطعة الأساسية المريحة إلى قطعة راقية.وإليك 5 طرق عصرية ومتجددة لارتداء الليغينغز خلال موسم البرد:نسقي الليغينغز مع معطف الفرو الأنيق، و كنزة صوفية بقبة السلحفاة و بوت الجوارب.

ارتدي الليغينغ أثناء ذهابك إلى المكتب بتنسيقه مع قميص الـ ""button-down، وسترة الفيست الطويلة وانتعلي حذاء اللوفر المسطح.لإطلالة كاجوال، نسقي الليغينغز الجلدي مع سترة جلدية وكنزة صوفية بقبة السلحفاة وانتعلي بوت الكاحل المرصع بالمعادن.

لإطلالة راقية، نسقي الليغينغ الحريري مع كنزة صوفية طويلة وقلادة الشوكر وبوت فوق الركبة.نسقي الفستان الصوفي القصير مع الليغينغز القطني و بوت الكاحل الكلاسيكي

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