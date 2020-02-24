منى المنصوري تقدم عرضَا لأخر تصميماتها من فساتين السهرة

قدّمت مصممة الأزياء الإماراتية، منى المنصوري، خلال معرض العروس بعجمان، عرضا لأخر تصميماتها من فساتين السهرة والخطبة والأعراس.

وأطّلّت العارضات خلال العرض بقطع أنيقة وراقية، اعتمدت فيها المصصمة على أقمشة فخمة، وتطريزات جذابة، كما أنها ركّزت أكثر على الألوان الفاتحة والمشرقة، التي تناسب المرأة يوم خطبتها أو عقد قرانها.

أما فساتين الأعراس، فكانت ذات لمسة ساحرة أبهرت الحضور، فبدت العارضات كأنهن أميرات من الزمن الجميل، يرتدين ما يليق بليلة العمر.

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كانت حاضرة لترصد العرض الرائع، كما حظيت بلقاء خاص مع المصصمة، التي تحدثت عن تفاصيل المجموعة الجديدة، ونصائح لكل مقبلة على حفل زواج، حول الاختيارات الصائبة التي يمكن أن تناسب إطلالتها..

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