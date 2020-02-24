"طفلك يعاني من السمنة؟".. إليك 9 طرق لمساعدته على إنقاص وزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يتزايد معدل انتشار السمنة في مرحلة الطفولة عند الأطفال في سن المدرسة، وتتجاهل بعض الأمهات الطرق التي يمكن اتباعها للحد من مخاطر هذا المرض.

لذا نقدم لكم بعض الطرق التي يمكنك من خلالها أن تساعد طفلك على إنقاص وزنه، وفقًا لما ذكر موقع "today".

- احرصي على تشجيعه على ممارسة الرياضة يوميًا، لأنها تساعد في إنقاص الوزن والتخلص من الدهون بطريقة سريعة.

- اهتمي باختيار الأطعمة الصحية وتحديد مواعيد ثابتة لتناول الوجبات، للتقليل من فرصة الإصابة بالسمنة.

- عليك الإكثار من تناوله الخضروات والفواكه بدلًا من الوجبات الدسمة، لاحتوائهما على سعرات حرارية قليلة تساعده على إنقاص الوزن.

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- تشجيعه على تناول الطعام عندما يكون جائعًا فقط.

- عدم تناول الطعام أمام التلفاز، حيث إنه يشتت من انتباه، وبالتالي يمكن أن يتناول كمية كبيرة من الطعام.

- يجب مكافأة وتقديم الهدايا له حالة مواظبته على النظام الغذائي لإنقاص وزنه.

- احرصي على تشجيعه على الامتناع عن تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تزيد من وزنه.

- تجنب إعطاء طفلك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

- المتابعة مع الطبيب الخاص بالطفل كل أسبوعين، لفحص وزنه.