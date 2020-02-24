"بوسي ضربته وسماح أنور سكتت".. كيف كان رد فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

الخيانة من الكبائر التي تدمر الحياة الزوجية وتقضي على العلاقات الإنسانية بشكل عام، وتختلف ردود فعل من زوجة لأخرى إذا تعرضت للخيانة، لكن ماذا عن رد فعل النجمات؟

نجمات يكشفن رد فعلهن عندما تعرضن للخيانة:

سمية الألفي

ذكرت الفنانة سمية الألفي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، إنّها تعرضت للخيانة، ولم تحاول أن تثبتها رغم المكالمات الهاتفية التي كانت تصلها باستمرار، مضيفة: "عمري ما قررت إني اروح اتأكد واقفشه.. مقدرش اعرضه لده ولا اعمل فيه كده".

بوسي: "ضربتهم علقة"

اعترفت الفنانة بوسي، خلال استضافتها ببرنامج "الحريم أسرار" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، أن زوجها خانها مع صديقة مقرّبة منها، وقالت إن استقلت تاكسي وتتبعته وراقبته حتى ضبطته رفقة راقصة، وضربته وضربتها، وطلبت الطلاق.

أيضًا تعرضت الفنانة علا غانم للخيانة، لكن حينها أصرّت على الطلاق بعد أن شاهدت زوجها يخونها على فراش الزوجية، وانصرفت بهدوء من دون إثارة أي مشاكل.

وقال خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية رغدة شلهوب، إنه من الصعب العيش مع رجل خائن، لذا كان الطلاق الحل السريع والأمثل خصوصًا أنه يحفظ كرامتها.

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غادة عبد الرازق: "الخيانة طفاسة"

يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق تملك ثباتًا انفعاليًا تحسد عليه، ففي فقرة "رجال في حياتي" ببرنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي نيشان، قرّرت النجمة غادة عبد الرازق أن تكشف "فضيحة" زوجها محمد فودة، بالتأكيد أنه خانها أكثر من مرة: "قفشته وهو بيخوني.. وبعد ما واجهته اعترف لي فسامحته"، كما أعادت التصريح ذاته مرة أخرى خلال برنامج "مصارحة حرة" على قناة "تن" لكن هذه المرة كان بعد طلاقها، وقالت حينها إن الخيانة "طفاسة وقلة أدب وطبع في الرجال".

سماح أنور: "بشوف وأسكت"

على الرغم من أن الفنانة سماح أنور تضح أسوارا عالية لحياتها الخاصة، إلا أنها كشفت للمرة الأولى في برنامج "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب، إنها تعرضت للخيانة أكثر من مرة، قائلة: "أنا اتخنت كتير وكنت بشوف الخيانة بعيني، وأعمل نفسي مجتش وكنت بشوف وأسكت، ولكن جيخ وقت وقولت له مش عايزة أكمّل".

نجمات يكشفن عن رد فعلهن إذا تعرضن للخيانة:

داليا مصطفى

في لقاء لها ببرنامج "مساء DMC" على قناة "DMC"، طرح المذيع رامي رضوان سؤلًا افتراضيًا على ضيفته الفنانة داليا مصطفى، حول رد فعلها إذا رأيت زوجها الفنان شريف سلامة رفقة امرأة أخرى، حيث قالت إنها ستلتزم الصمت والترفع عن التقليل من شأن نفسها وتُفضل الابتعاد وإنهاء علاقتها.

زينة

خلال استضافتها في برنامج "قعدة رجالة" على قناة "dmc"، ترى الفنانة زينة إن خيانة الرجل قد تكون نابعة من عدم شعوره بالسعادة والراحة، لذا يجب عليه الاعتراف بذلك لزوجته، ولزوجته حرية الاختيار.

سالي عبد السلام

"عمري ما اتخنت"، هكذا أجابت الإعلامية سالي عبد السلام، على سؤال الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "قطعوا الرجالة"، حول تعرضها للخيانة، معقبة أنها تعتمد على "الحسابات المزيفة" على "فيسبوك" لاختبار الرجال، مشيرة إلى أنها على دراية بألاعيب الرجال، وتذكر أنها اكتشفت خيانة أحد أزواج صديقاتها وتعاملت مع ذلك بحكمة وأعطته فرصة أخرى لعدم رغبتها في خرب بيت صديقتها وطلاقها.