صيحات المكياج الأحمر للمرأة الرومانسية

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - يُعتبر هذا الوقت المثالي لتجربة صيحات المكياج الأحمر العصرية، فهي من أفضل الخيارات لتمضية مناسبة رومانسية مميزة بإطلالة جذابة مفعمة بالأنوثة.
وفي ما يلي، نرصد لك مجموعة من صيحات المكياج الأحمر لتختاري من بينها ما يناسبك.
مكياج عيون ناعم مع الروج الصارخ
إن كنت من محبات الجرأة والتميز، فلا تترددي في 2020، في اعتماد الروج الأحمر الصارخ المائل الى البرتقال، فهو يبرز شفتيك ويمنحهما حجماً أكبر، الى جانب مكياج العيون الناعم والبسيط جداً الذي يرتكز فقط على استخدام طبقات عدة من الماسكرا لتبدو الرموش طويلة وكثيفة.
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الروج الأحمر الداكن مع الأيلاينر الناعم
يعد الروج الأحمر الخيار المثالي ، لا سيما أنه يمنح المرأة إطلالة جريئة ورومانسية في الوقت نفسه، ويجعلها تضج سحراً وأنوثة. ولتكون إطلالتك عصرية ومتجددة، ضعي أحمر الشفاه الداكن المات، واعتمدي مكياج العيون الناعم الذي يرتكز فقط على تحديد العين برسمة الأيلاينر الرفيع.
مكياج عيون معدني مع الروج الأحمر
إن كنت من عشاق موضة المكياج، فإنك لا شك تعلمين أن المكياج المعدني هو من أبرز صيحات المكياج لهذا الموسم، بالتالي فإن اعتماد مكياج العيون المعدني بدرجات الذهبي والنحاسي اللامع، الى جانب الروج الأحمر الداكن المات، والبلاش الخوخي البارز، سيكون من أفضل الخيارات ، حيث سيمنحك مظهراً مشرقاً وعصرياً. ظللي كامل العين بظلال العيون بتدرجات الذهبي والنحاسي اللامع، واستخدمي الروج الأحمر الداكن المات بتركيبة تدوم طويلاً.
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مكياع عيون نيود مع الروج الأحمر الصارخ
يعد مكياج العيون الخفيف الذي يرتكز على ظل العين بالألوان النيود الهادئة والماسكرا، الى جانب أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ، من أكثر صيحات المكياج رواجاً، لا سيما بين النجمات، فهو يمنح المرأة إطلالة في غاية الجمال والأنوثة، ويعطيها مظهراً عصرياً راقياً.
مكياج جذاب بتدرجات الأحمر
إن كنت ترغبين في إطلالة مبهرة تلفت الأنظار إليك هذا العام، تألّقي بأحمر الشفاه الأحمر الساطع، ومكياج العيون الذي يرتكز على ظل العين باللون الأحمر الفاتح جداً، بعيداً عن الكحل أو الأيلاينر، فالمكياج بتدرجات اللون الأحمر صيحة رائجة جداً، وستكون خياراً رائعاً في هذه المناسبة.
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مكياج عيون زهري مع الروج الأحمر
يشكل مزيج الأحمر والزهري في تطبيق المكياج تناقضاً جذاباً، وهو من صيحات المكياج الرائجة غير التقليدية. وبالتالي، يشكل مكياج العيون الزهري الناعم مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاتح غير اللامع، مع اعتماد النغمات الوردية للبشرة، خياراً رائعاً لعيد الحب، فهو يمنحك إشراقة طبيعية وتوهجاً جذاباً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.