كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - إذا كنت من صاحبات البشرة الحنطية، فأنت بالتأكيد محظوظة جداً، حيث أن معظم ألوان المكياج تتناغم معها، باستثناء ألوان ودرجات كريم الأساس، فهذا اللون من البشرة يحتاج الى درجات فاونديشن تمنحه الإشراقة والإضاءة بعيداً عن المظهر الباهت والممل. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل درجات الفاونديشن للبشرة الحنطية، إضافة الى أفضل أنواع كريم الأساس التي تتناغم معها.



درجات البشرة الحنطية

البشرة الحنطية



البشرة الحنطية تُعرف أيضاً بالبشرة القمحية، فهي مائلة الى اللون البني وتنتشر غالباً في الشرق الأوسط، وهي تأتي بدرجات متعددة، فهناك البشرة الحنطية الفاتحة، المائلة الى البياض، والبشرة الحنطية الداكنة أو الزيتونية، التي يكون لونها بنياً متوسطاً. ولكن لحسن الحظ، لا تحتاج صاحبات البشرة الحنطية الى كريمات أساس ثقيلة، لأنها عيوبها أخف من ألوان البشرة الأخرى.



ألوان فاونديشن مناسبة للبشرة الحنطية

فاونديشن للبشرة الحنطية



إذا كنت تمتلكين بشرة حنطية، فإن أفضل درجات الفاونديشن هي تلك القريبة الى لون بشرتك أو أغمق بدرجة واحدة، فهي تمنحك إطلالة طبيعية جذابة. إلا أن الفاونديشن باللون البرونزي هو الأنسب لذوات البشرة الحنطية.



Huda Beauty FauxFilter Foundation

Huda Beauty FauxFilter Foundation



إذا كنت تبحثين عن تغطية مثالية غير لامعة تدوم لأكثر من ثماني ساعات، فهذا الفاونديشن خيار مثالي لك، كما أنه يغنيك أيضاً عن استخدام الكونسيلر، إضافة الى أنه مقاوم للتعرق، ومناسب جداً لصاحبات البشرة الحنطية ذات النوع الدهني. امزجيه جيداً على بشرة وجهك للحصول على تغطية طبيعية خالية من العيوب والشوائب.

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NYX Professional Makeup Stay Matte

NYX Professional Makeup Stay Matte



يوفر لك هذا الفاونديشن تغطية خفيفة الى متوسطة، وهو مناسب جداً لذوات البشرة الحنطية من النوع الجاف، يتميز بتركيبته السلسة التي يسهل تطبيقها ومزجها على البشرة. وإذا كنت تحبين التقاط الكثير من الصور، فإن هذا الفاونديشن خيار رائع لك، حيث ستبدو بشرتك مثالية خالية من الشوائب.

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Makeup Revolution Fast Base Stick Foundation

Makeup Revolution Fast Base Stick Foundation



هذا الفونديشن مناسب جداً للمرأة ذات البشرة الحنطية التي ترغب في تغطية خفيفة تدوم لساعات طويلة، وهو مناسب للبشرة الجافة والمتوسطة، حيث يتغلغل فيها بسلاسة ليخفي العيوب والشوائب. إضافة الى أنها يمنح بشرتك ملمساً ناعماً وجذاباً.

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