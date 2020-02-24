أفضل كريم لمحاربة البشرة الجافة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - العناية بالبشرة في فصل الشتاء تتطلب اهتمامًا مزدوجًا، مع طرق وقاية جدّية، لحماية البشرة بخاصة الوجه واليدين، من الجفاف. أطباء الأمراض الجلدية يشدّدون على أنّ أفضل طريقة لمحاربة البشرة الجافة في الشتاء، هي منع حدوثها في المقام الأول.

جفاف الجلد في فصل الشتاء

لا تبخلي على بشرتك بالمرطب



نعلم جميعًا أنّ البشرة تزداد جفافًا بفصل الشتاء. السبب وراء ذلك هو أنّ الهواء الخارجي أكثر جفافًا، ما يعني أنّ بشرتكِ لا تحصل على الرطوبة التي تحصل عليها عادةً من البيئة، عندما تكون أكثر دفئًا ورطوبة في الخارج؛ فالرياح القوية ستهيّج البشرة وتؤدي إلى إتلاف حاجز الدهون الدهني. لذا، يجب أن يكون المرطب صديقكِ طوال العام، ولكن بشكل خاص في فصل الشتاء. طبيبة الأمراض الجلدية في جامعة الطب في نيويورك شاري مارشباين كشفت معلومات جديدة ومهمّة تقضي أنّه لا نحتاج فقط للوقاية من الهواء في الخارج، بل يجب مراعاة الجو داخل المنزل، أن لا يكون دافئًا جدًّا أو باردًا للغاية ، إذ كلاهما قد يخلقان مزيدًا من جفاف البشرة. لتعزيز الرطوبة في الهواء، توصي الدكتورة بالاستثمار في جهاز ترطيب لغرفة النوم، والذي يمكن أن يكون له تأثير مدهش على بشرتكِ. كما أشارت إلى أنّ إحدى أفضل الطرق لمكافحة بشرة الشتاء الجافة، هي ببساطة التأكد من نظامكِ الغذائي المناسب، كالإكثار من السوائل، حيث تساهم في بقاء بشرتكِ رطبة، كما تنصح بنظام غذائي غني بالدهون الصحية، للحفاظ على بشرة صحية وقوية ونضرة. ما هو أفضل كريم ينصح به الأطباء؟

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هذا المرطّب ضروري للعناية بالبشرة

Cetaphil



تحتاج البشرة إلى تحديث نظام العناية بها وفقًا للموسم. تقول مارشباين: "في فصل الشتاء، ننصح بكريم لطيف ومفيد مثل "Cetaphil"_ كريم مرطّب رائع لن يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية. كما توصي بالاستخدام اليومي لمصل مضاد للأكسدة، وواقي من الشمس. للحصول على أفضل النتائج، تنصح طبيبة الأمراض الجلدية بالبحث عن الكريمات، بدلًا من المستحضرات المصنوعة من سيراميد وحمض الهيالورونيك.

التقشير في الشتاء لامتصاص الكريم

تقشير البشرة

على الرغم من أنّ الكثيرين يعتقدون أنّ التقشير يسبّب جفاف الجلد، إلا أنّ أطباء الجلد يقترحون تقشيره مرتين في الأسبوع في الأشهر الباردة، حيث سيسمح لبشرتكِ بامتصاص المزيد من المنتجات التي تستخدمينها. فالمقشّر يحتوي على حمض الغليكوليك أو حمض اللبنيك الخفيف للتخلّص من الجلد الميت. كما ينصحون بالإستحمام لخمس دقائق لا أكثر منعًا لجفاف البشرة، ويشددون على وضع مرطّب للجسم بمجرد خروجكِ من الحمام أيضًا.

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