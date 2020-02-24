إطلالات البدلة الرسمية على طريقة أشهر عارضات الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2020 07:39 مساءً - البدلة الرسمية من أبرز صيحات الموضة وأكثرها رواجاً منذ عدة مواسم، وذلك لأنها توحي بالكثير من الأناقة والعصرية في آن واحد. وفي كل عام تعمل دور الأزياء على تقديم أجمل تصاميم البدلات ضمن مجموعاتها الموسمية بألوان وتصاميم مختلفة، وشاهدنا الكثيرات من النجمات وقد اعتمدن هذه الموضة في إطلالاتهن لمختلف المناسبات، ومن ضمنهن عارضات الأزياء اللواتي تألقن بأجمل الإطلالات في تصاميم البدلات الأنيقة منها والعصرية. وقد جمعنا بالصور أبرز هذه الإطلالات لتستوحي بعض الأفكار.



كايا جربر في بدلة باللون الرمادي:

كايا جربر أنيقة في بدلة رسمية باللون الرمادي





شاهدنا كايا جربر Kaia Gerber في أحدث إطلالة لها، وقد تألقت في بدلة رسمية باللون الرمادي، تصميمها جمع بين الأناقة والعصرية حيث أنها مؤلفة من جاكيت بليزر محدد الخصر ومفتوح عند منطقة الظهر، وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معه حذاء بنقشة جلد الأفعى وحقيبة يد باللون الأسود من جيمي شو Jimmy Choo.

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جيجي حديد أنيقة في بدلة باللون الأبيض:

جيجي حديد أنيقة في بدلة باللون الأبيض





جيجي حديد Gigi Hadid اختارت إطلالتها في بدلة أنيقة باللون الأبيض، مؤلفة من جاكيت بليزر بصفي أزرار وبنطلون بقصة أرجل ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، وقد نسقت معه حذاء كعب عال باللون البرونزي الميتالك، وحقيبة يد صغيرة مبتكرة.

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ايرينا شايك أنيقة في بدلة باللون البيج:

ايرينا شايك في بدلة باللون البيج



أما عارضة الأزياء الشهيرة ايرينا شايك Irina Shayk فقد تألقت في إطلالة مميزة في إحدى المناسبات الرسمية، وقد اختارت فيها بدلة رسمية باللون البيج مُخططة باللون الفضي من بربري Burberry مؤلفة من جاكيت بليزر وجيليه وبنطلون، وقد نسقت معها حذاء كعب عال وحقيبة يد من نفس اللون.

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بيلا حديد في إطلالة عصرية في البدلة السوداء:

بيلا حديد في بدلة رسمية باللون الأسود





بيلا حديد Bella Hadid مثل عادتها كانت ميّالة لاعتماد الإطلالات الشبابية المتمردة، وقد اختارت هنا بدلة رسمية بتصميم جريء باللون الأسود، مستوحاة من التوكسيدو ومؤلفة من جاكيت بليزر محدد الخصر بحزام قماشي من الساتان وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بحذاء كعب عال من الجلد ونظارات شمسية مبتكرة وأقراط كبيرة باللون الذهبي.



إطلالات بالبدلة الرسمية موضة هذا الموسم على طريقة أكثر عارضات الأزياء شهرة، شاهدي الصور واستوحي من الإطلالة التي تناسبك أفكارا تجمع بين الأناقة والعصرية.

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